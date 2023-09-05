تهريب ما لا يقل عن 11 شخصا إلى ألمانيا في سيارة ذات خمسة مقاعد

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احتجزت السلطات الألمانية شابا / 18 عاما/ لا يحمل رخصة قيادة، بتهمة تهريب ما لا يقل عن 11 شخصا إلى ولاية بافاريا الألمانية في سيارة ذات خمسة مقاعد.

ووفقا للركاب، كانت هناك أيضا أسرة مكونة من أربعة أفراد في السيارة عندما كانت بالقرب من الحدود المجرية، حسبما ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية يوم الاثنين. ويتردد أن الأسرة غادرت بمفردها يوم السبت بعد جدال حول وضع الجلوس. ولم يتضح مكان وجود الأسرة.

وأضافت الشرطة أن الأشخاص الـ 11 المتبقين اضطروا للانتظار في غابة وتم نقلهم في وقت لاحق.

وكان الأشخاص المهربون مواطنين أتراك وسوريين، وفقا للبيان.

واحتجزت الشرطة الاتحادية الألمانية المهرب المشتبه به خلال عمليات تفتيش بالقرب من بلدة كيفرسفيلدن البافارية بالقرب من الحدود مع النمسا وتم احتجازه.

وكان الشاب، وهو مواطن سوري حسبما تردد، هو نفسه في ألمانيا بشكل غير قانوني، ويتردد أنه كان يتصرف نيابة عن منظمة تهريب.

ويجري التحقيق معه بتهمة تهريب أجانب في ظروف تهدد حياتهم ولا إنسانية، ومحاولة الدخول غير القانوني والقيادة دون رخصة.

ولم يرغب أحد المهربين في اللجوء وتم نقله إلى الشرطة النمساوية.