تراجع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 5% خلال يوليو الماضي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء تراجع إنفاق الاسر في اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، فيما يعد أكبر تراجع في الانفاق يتم تسجيله منذ أكثر من عامين، وذلك في ظل تأثير ارتفاع الاسعار على الاستهلاك.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن بيانات وزارة الشئون الداخلية والاتصالات أظهرت أن الأسر التي تتألف من شخصين أو أكثر انفقت نحو 281 ألفا و736 ين (1900 دولار)، ليتراجع الإنفاق للشهر الخامس على التوالي، كما أنه سجل أكبر نسبة تراجع منذ انخفاض الانفاق بنسبة 6.5% في فبراير 2021.

وقال مسئول إن إنفاق الأسر تراجع بنسبة 18.6% في ظل انخفاض الإنفاق على تجديدات المنازل بسبب قضاء الأشخاص وقتا أقل في المنزل بعد تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وتراجع الانفاق على الطعام، الذي يمثل نحو ثلث إنفاق الاسر، بنسبة 2.8%، في ظل ارتفاع أسعار الأسماك واللحوم.

وتراجع الإنفاق على الأدوات الطبية مثل الكمامات و أجهزة قياس الحرارة بعد خفض التصنيف القانوني لفيروس كورونا لنفس مستوى الانفلونزا الموسمية.