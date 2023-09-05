مشغلو السكك الحديدية في ألمانيا والنمسا يكشفون النقاب عن توسيع خدمة القطارات

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تعتزم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" وشركة السكك الحديدية الاتحادية النمساوية (أو بي بي)، الإعلان اليوم الثلاثاء عن توسيع الخدمة بين البلدين.

ومن المنتظر أن تعلن الشركتان الوطنيتان، عن خدمة جديدة للمسافات الطويلة، والتي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر المقبل.

وقالت الشركتان، إن من المتوقع أن يشمل توسيع الخدمة توسيعات قصيرة ومتوسطة لخدمة القطار المسائي. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويُجري تشغيل خدمات القطارات المسائية في ألمانيا بشكل أساسي من قبل الشركة النمساوية، وتشمل الخدمات وجهات تنطلق من مدن ألمانية كبرى متعددة إلى النمسا وسويسرا وإيطاليا.

وتشمل وجهات أخرى للقطارات المسائية أيضا خدمات إلى هولندا أو دول شرق أوروبا، مثل كرواتيا وسلوفينيا والمجر.