900 ضحية للذخائر العنقودية في أوكرانيا العام الماضي

ذكر تحالف الذخائر العنقودية (تحالف عالمي لمنظمات غير حكومية) أن أوكرانيا سجلت أكثر من 900 قتيل وجريح جراء انفجار ذخائر عنقودية، في العام الماضي، ليرتفع عدد ضحايا هذه الذخائر إلى مستوى قياسي في العالم، مع استخدام روسيا لها في حربها في أوكرانيا.

وقال التحالف في تقريره السنوي إن روسيا، ومنذ شنت الحرب على أوكرانيا، في فبراير العام الماضي، استخدمت "على نطاق واسع" مخزونات من الذخائر العنقودية القديمة والذخائر المطورة حديثا، كما استخدمت القوات الأوكرانية هذه الأسلحة "بدرجة أقل"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح التقرير أن أوكرانيا سجلت 916 قتيلا وجريحا جراء استخدام هذه الأسلحة في العام الماضي، معظمهم من المدنيين، بالمقارنة بالسنوات السابقة العديدة التي لم لم تسجل خلالها أوكرانيا أي ضحايا بسبب الذخائر العنقودية.

وشكل هؤلاء الضحايا الغالبية العظمى من بين 1172 قتيلا وجريحا هم ضحايا هذه الذخائر في العام الماضي حول العالم، وهو أعلى رقم سنوي منذ بدأ التحالف في إصدار أعداد الضحايا في عام 2010.

وفي غضون ذلك، قالت لورين بيرسي (شاركت في إعداد التقرير) خلال مؤتمر صحفي: "هذا يعني أن العدد الإجمالي للضحايا كان أعلى مما كان عليه في ذروة النزاع في سوريا، في عامي 2013 و2016، عندما تجاوز العدد حينها أيضا 1000 ضحية".

وقالت بيرسي، إنه كما هي الحال عادة مع أسلحة كهذه، فإن "الغالبية العظمى من ضحايا الذخائر العنقودية في أوكرانيا كانوا من المدنيين".

ووفقًا لبيانات التحالف، كان 855 من الضحايا أي 93,3%، مدنيون، في حين أصيب أو قتل 58 عسكريًا و3 من مزيلي الألغام.

وفي الوقت نفسه، أكدت بيرسي أن الكثير من الضحايا ربما لم يتم إحصاؤهم، متحدثة عن معلومات تشير إلى وقوع 51 هجومًا آخر بالذخائر العنقودية على الأقل في عام 2022 لم يتم تسجيل الضحايا الذين أصيبوا خلالها.

ووقع معظم الضحايا في أوكرانيا نتيجة هجمات باستخدام الذخائر العنقودية التي يمكن إلقائها من الطائرات أو إطلاقها من سلاح المدفعية قبل أن تنفجر في الجو وتنشر قنابل صغيرة تتشظى على نطاق واسع.

وتمتد مخاطر هذه الأسلحة إلى ما بعد إلقائها لأن الكثير منها لا ينفجر عند الاصطدام لتصير ألغاما أرضية يمكن أن تنفجر بعد سنوات من ذلك، على سبيل المثال، أصيب 26 من الضحايا المسجلين في أوكرانيا العام الماضي بمخلفات الذخائر العنقودية.

وعن استمرار إنتاج الذخائر العنقودية عالميا، أوضح التحالف أن آخر شركة أمريكية مصنعة للذخائر العنقودية توقفت عن إنتاجها في عام 2016، لكن الولايات المتحدة تعمل على تطوير وإنتاج أسلحة بديلة ينطبق عليها تعريف الذخائر العنقودية المحظورة بموجب الاتفاقية (اتفاقية حظر الذخائر العنقودية والتي لم تنضم إليها أمريكا وروسيا وأوكرانيا).

وأفاد التقرير بأن روسيا واصلت إنتاج ذخائر عنقودية جديدة في عام 2022، بما في ذلك على الأقل نوعان طورتهما حديثًا وتستخدمهما قواتها في أوكرانيا.