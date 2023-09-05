ألمانيا: الأبناء يقيمون في منزل الوالدين لمدة أطول من البنات

أظهرت إحصائيات رسمية أن أكثر من ربع الأفراد البالغين من العمر 25 عاما في ألمانيا أقاموا في منزل والديهم العام الماضي (27.3%).

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء، أن من بين الأشخاص البالغين من العمر 30 عاما، لا يزال 9.2% منهم يعيشون مع والديهم.

ووفقا للبيانات، لا يزال الأبناء يستغرقون وقتا في الإقامة في منزل الوالدين أطول من البنات، حيث بلغ متوسط عمر الشباب عند رحيلهم من منزل الوالدين 24.5 عام، بينما بلغ لدى الشابات 23 عاما.

وبوجه عام، يبلغ متوسط ​​العمر عند الانتقال من منزل الوالدين في ألمانيا 23.8 عام، بغض النظر عن الجنس. وعند المقارنة على مستوى الاتحاد الأوروبي، يعد هذا مبكرا نسبيا، حيث يبلغ المتوسط الأوروبي 26.4 عاما، حسبما أعلن المكتب استنادا إلى تقديرات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

ويرتفع المتوسط الأوروبي بشكل رئيسي بسبب دول جنوب وشرق أوروبا. ففي كرواتيا بلغ متوسط ​​سن المغادرة 33.4 عام، وهو الأعلى في الاتحاد الأوروبي، تليها سلوفاكيا عند 30.8 عام، واليونان عند 30.7 عام.

في المقابل، يغادر الأفراد في دول شمال أوروبا منزل الوالدين في وقت مبكر مقارنة بألمانيا: في فنلندا يبلغ متوسط العمر عند الانتقال 21.3 عام، وفي السويد عند 21.4 عاما، وفي الدنمارك عند 21.7 عام.

وبحسب البيانات، هناك اتجاه واضح بين الشابات نحو الاستقلال المعيشي في جميع دول الاتحاد الأوروبي.