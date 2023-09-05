مجلس النواب الليبي يقر ميزانية موحدة بعد توحيد المصرف المركزي

أقر مجلس النواب الليبي في بنغازي شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام الجاري 2023، بعد توحيد المصرف المركزي.

قال مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب إقرار الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2023 المقدمة من حكومة أسامة حماد، إن «أوجه صرف الميزانية ستكون موحدة على مستوى الدولة الليبية في ظل توحيد المصرف المركزي».

واعتبر مجلس النواب في البيان أن «أي أوجه صرف من أي لجان موازية (اللجنة المالية العليا) يعد إهدارًا للمال العام وتجاوزًا للقانون المالي للدولة، وأمرًا مخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة».

جاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، عبر صفحته على «فيسبوك»، بحسب موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

وأنهى البنك المركزي 9 سنوات من الانقسام عقب اجتماع عُقِد في 20 أغسطس الماضي بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه مرعي رحيل انتهى إلى إعلان عودة المصرف مؤسسة موحدة.