محافظ القاهرة: المدن السياحية والتراثية عناصر جذب للاستثمار وتوفر مصادر جديدة للدخل

أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بما شاهده من تطور فى البنية التحتية في مدينة تشنجتشو الصينية عاصمة مقاطعة هنان، التى تعد واحدة من أهم المقاطعات بجمهورية الصين، بالإضافة إلى مستوى التخطيط العمراني والتطور الصناعي، والذى يعد مؤشرًا واضحًا علي النمو الاقتصادى والاجتماعى الذي تشهده المدينة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لمحافظ القاهرة على هامش مشاركته فى فاعليات منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة المنعقد بمدينة تشنجتشو الصينية، فى الفترة من ٤ - ٦ سبتمبر الجارى، تحت عنوان "اكتشف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية" ضمن وفد مصر الذى يترأسه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وأكد محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، أن الشعب الصيني والشعب المصري تجمعهما حضارة قديمة وعلاقات راسخة ممتدة، مشيرًا إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين مدينتى القاهرة وتشنجتشو اللتين تشهدان في هذه الفترة تطور عمراني كبير غير مسبوق.

وأوضح أنه يشارك فى المنتدى عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية من مختلف دول العالم وعدد من ممثلى المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، موجهًا الشكر لكل القائمين علي تنسيق المؤتمر بهدف تنشيط السياحة باعتبار المنتدى منصة بالغة الأهمية فى هذه الفترة لكل الدول المشاركة لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات التى تواجه تطوير المدن السياحية واستكشاف قوى دافعة جديدة لاستدامة المدن.

وأشار إلى أن المدن السياحية والتراثية عناصر جذب للاستثمار، ويمكن أن توفر مصادر جديدة للدخل وتولد فرصًا للعمل بما يسهم فى التغلب على التحديات الاقتصادية التى يعانى منعا العالم حاليًا، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون على المستوى العام بين مصر والصين، وعلى المستوى الخاص بين القاهرة وتشنجتشو في كل المجالات خاصة التخطيط العمراني والتطور الصناعي.

وأكد أن الأعوام المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك في كل المجالات، خاصة الثقافية والسياحية، حيث إن الحضارتين المصرية والصينية من أقدم حضارات العالم.