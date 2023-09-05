قطر: مطار حمد الدولي يطلق خدمة أكشاك المساعدة الرقمية للمسافرين

أطلق مطار حمد الدولي بالشراكة مع شركة آتوس ومجموعة شيفول الملكية، خدمة أكشاك المساعدة الرقمية التي تهدف لتقديم تجربة سفر سلسة لجميع المسافرين، وتوفير ميزة سهولة الوصول إلى المعلومات، والمساعدة في تحديد المواقع، والاستجابة للاستفسارات من خلال مكالمات الفيديو المباشرة مع وكلاء خدمة العملاء.

وبهذه المناسبة، أوضح السيد سهيل قادري النائب الأول لرئيس التكنولوجيا والابتكار في مطار حمد الدولي، في تصريحات، أن خدمة أكشاك المساعدة الرقمية للمسافرين تعد جزءا من استراتيجيتنا الرقمية الشاملة لتطوير تجارب المسافرين، مشددا على أهمية الالتزام بالاستثمار بأحدث التقنيات والحلول المبتكرة مع رواد الصناعة العالميين، مثل: ( شركة آتوس ومجموعة شيفول الملكية)؛

بهدف توفير تجربة سفر أكثر سلاسة لجميع المسافرين. من جانبه، أوضح مارك فيلينتورف الرئيس التنفيذي لشركة آتوس في الشرق الأوسط وتركيا، إن آتوس ومجموعة شيفول الملكية تثمنان تطبيق هذه الخطوة بنجاح في مطار حمد الدولي من أجل تحسين تجربة المسافرين الرقمية، وإدارة تدفق المسافرين بشكل أكثر فعالية، خاصة خلال فترات الذروة في المطار. وتقدم خدمة أكشاك المساعدة الرقمية حلولا مميزة تتمثل بتحديد المواقع في المطار من خلال عشرين لغة مختلفة، بالإضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بالرحلات الجوية وخدمات المطار ومنافذ البيع بالتجزئة ومنافذ المأكولات والمشروبات والفعاليات الترفيهية في المطار. وسيواصل مطار حمد الدولي التعاون مع الشركات الرائدة، من أجل تقديم الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة، حيث سيستمر في وضع معايير لصناعة المطارات، والتوسع إلى ما هو أبعد من الحلول التقليدية، لتقديم تجربة سفر استثنائية لا تنسى لجميع المسافرين.