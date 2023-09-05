الحقيقة وراء تغيير اسم الهند إلى بهارات

كشفت وسائل إعلام هندية، اليوم، أن رئيسة الهند دروبادي مورمو دعت قادة دول مجموعة قمة العشرين إلى مأدبة عشاء مستخدمة عبارة "رئيس دولة بهارات"، بدلاً من عبارة "رئيس دولة الهند".

وتعقيباً على ذلك، نقلت قناة "سي أن بي سي تي في 18" الهندية، أن رئيسة البلاد استخدمت عبارة بهارات بدلاً من الهند، استباقاً للجلسة البرلمانية للنظر في هذا الموضوع.

ويتوقع أن تكون هذه الخطوة إجابة على مسألتين، الأولى لتجنب الارتباك مع تحالف المعارضة في البلاد والمعروف باسم INDIA، والمسألة الثانية هي أن بهارات بالحقيقة هي اسم "الهند القديمة"، وقال أكبر زعيم بارز في حزب "بهاراتيا جاناتا" بيسوا سارما، إن "الهند" مصطلح استعماري ابتكره البريطانيون.

وتعقيباً على تلك الخطوة، عمد وزراء حزب بهاراتيا جاناتا، الحزب الحاكم في الهند بتغيير اسم الهند إلى "بهارات" على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعية.

ويذكر أن دستور الدولة الهندية يأتي في مقدمته "(1) ستكون الهند، وهي بهارات، اتحاداً للولايات"، ما يشير ضمنياً إلى قبول فئة كبيرة من الشعب الهندي لتلك التسمية، حتى قبل أن يتم تبنيها رسمياً.

ووفق تقرير القناة، فإن تغيير اسم الدولة يحتاج اللجوء إلى المادة 368 لتعديل الدستور، حيث يحتاج الأمر إلى أغلبية بسيطة في كل من مجلسي البرلمان لإقرار إعادة تسمية البلاد، وبمجرد مرور القرار، يجب على الحكومة تعديل الدستور على الأقل في 10 بنود حيث يُذكر "حكومة الهند".

ولكن بحسب الدعوة المتداولة، فإن الحكومة أصدرت قرارها بشكل عكسي حيث تمت عملية "إعادة التسمية" قبل التعديل الدستوري.

وفي تعليق على موقع أكس (تويتر سابقاً)، أكد الأمين العام للكونجرس جيرام راميش، أن الخبر صحيح. وكتب قائلا: "أرسل راشتراباتي بهوان (مقر رئاسة الهند) دعوة لحضور حفل عشاء مجموعة العشرين في 9 سبتمبر باسم رئيس بهارات بدلاً من التسمية المعتادة".

بدوره، انتقد السياسي راجاف تشادا من حزب آم آدمي الهندي، هذا التصرف بشدة، متسائلاً "كيف يمكن لحزب بهاراتيا جاناتا(الحزب الحاكم) أن يضرب ويقسم البلاد".

كما اعتبر أن البلد لا ينتمي إلى حزب سياسي واحد، مضيفاً أن "الهوية الوطنية ليست ملكية شخصية لحزب بهاراتيا جاناتا يمكن تعديلها حسب أهوائه". بينما دعا سياسيون آخرون إلى استعمال التسميتين، "بهارات" و"الهند" على السواء.

فيما انتشرت صور تلك الدعوات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، مطلقة "حرباً" شعواء من النقاشات والشائعات على السواء، بين من أكد أن التسمية الرسمية للهند أصبحت "بهارات"، وبين من سخر من الموضوع برمته.

وكانت السلطات حاولت قبل سنوات، تغيير اسم البلاد إلى "بهارات"، لأن التسمية تعود لحقبة الاستعمار البريطاني، لكن المحكمة العليا رفضت ذلك.