والد الطفل يامن المصاب بخرطوش في حفل زفاف الخصوص: ابني سيخضع لعملية بالعين غدا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- الإصابة حدثت خلال حفل زفاف بجوار منزل جدة الطفل

- شقيق العروس أطلق عيارا ناريا من سلاح خرطوش تسبب في فقد الطفل بصره

قال أحمد حسن والد الطفل يامن المصاب بطلق خرطوش في الوجه والعين أثناء وقوفه بشرفة منزل جدته بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، إن ابنه سيجري عملية جراحية بالعين.

وأضاف "حسن"، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن موعد عملية ابنه المصاب غدا الأربعاء، بمستشفى قصر العيني بعد أن فقد بصره؛ نتيجة إصابته بطلق خرطوش.

وشهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، فقد الطفل يامن 5 سنوات، بصره نتيجة إصابته بطلق خرطوش أثناء حفل زفاف أقيم بالشارع الذي تسكن به جدته.

- قاضي المعارضات يجدد حبس المتهم 15 يوما

وجدد قاضي المعارضات بالقليوبية، أمس الاثنين، حبس المتهم بإصابة طفل بحفل زفاف بدائرة مركز شرطة الخصوص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له؛ لتسببه في إصابة طفل بطلق خرطوش بالوجه والعين، وفقد بصره.

وتلقى قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال طفل 5 سنوات، مصاب بطلق خرطوش بالوجه والعين.

وبسؤال والده قرر أنه حال وجود الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة أطلق شقيق العروس، طالب، مقيم بدائرة القسم، عيارًا من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجا بحفل الزفاف؛ فأحدث إصابة الطفل المشار إليها.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.