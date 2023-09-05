الشرطة الإسرائيلية تحبط محاولة طعن لأحد عناصرها في القدس

أحبطت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين محاولة طعن لأحد عناصرها من جانب امرأة فلسطينية في القدس .

والقت الشرطة القبض على منفذة عملية الطعن، في البلدة القديمة للقدس في مكان الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات،بحسب قناة "أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.

وفي أعقاب الاعتقال، اشتبك رجال الشرطة والعديد من المصلين الفلسطينيين في الحرم القدسي بعد الحادث، وفقا لتقارير فلسطينية.

وجراء المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس، قتل منذ مطلع العام الجاري، نحو 175 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة وشرق القدس، بما يتجاوز العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلوا العام الماضي كله (155)، في أكبر حصيلة مسجلة منذ عام 2005.

وفي المقابل قتل 36 إسرائيليا في هجمات فلسطينية بالمقارنة مع ستة قتلوا خلال الفترة المقابلة من العام 2022.