أبو الغيط: حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان بلغ 114 مليار دولار

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمق علاقات التعاون التي تربط الدول العربية باليابان، وحرص الجامعة على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون العربي الياباني إلى آفاق أرحب.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري العربي الياباني، في حضور وزيري خارجية مصر واليابان، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنّ «اليابان قوة عالمية مهمة ولها إسهامها وتأثيرها»، مؤكدًا أن «الجامعة العربية ودول المنطقة تتطلع إلى دور طوكيو القوي على الأصعدة كافة».

وأوضح أن «التعاون العربي الياباني بدأ منذ 14 عاما، عندما تأسس المنتدى الاقتصادي العربي الياباني عام 2009، والذي أعقبه عقد 5 اجتماعات للمنتدى، كان آخرها في عام 2019، إلى أن وصل حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان إلى 114 مليار دولار عام 2022».

وذكر أن «اليابان تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في الدول العربية»، مشيرًا إلى تأسيس التعاون العربي الياباني في المجال السياسي عام 2013.

وأكمل: «ناقشنا اليوم جملة من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتغير المناخ والأمن المائي والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وعقدت شخصيا اجتماعا مع وزير خارجية اليابان تناولنا فيه العديد من المسائل السياسية الأخرى».

ولفت إلى أن البيان المشترك الصادر عن اجتماع اليوم، يعكس مساحة كبيرة من التوافق، والمواقف المشتركة بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والرغبة الدائمة لدى الجانبين لتطوير العلاقات بينهما.