 مسئولون ألمان: طفل 11 عاما وراء مقتل طفلة 10 أعوام في دار للأطفال ببافاريا - بوابة الشروق
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مسئولون ألمان: طفل 11 عاما وراء مقتل طفلة 10 أعوام في دار للأطفال ببافاريا

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 3:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 3:03 م

انتهى مسئولون ألمان من التحقيق بشأن واقعة اغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر 10 أعوام، في دار للأطفال ببافاريا، قبل خمسة أشهر.

وقالت الشرطة ومكتب المدعي العام إن طفلا (11 عاما) كان يعيش في الدار أيضا، يبدو هو المسئول عن مقتلها. ومع ذلك، ليس من الممكن معاقبته بسبب سنه.

وأعلن المسئولون اليوم الثلاثاء، أن قد تم أيضا توجيه تهم ضد شاب (25 عاما)، يُزعم أنه اغتصب الطفلة.

ويتردد أن الشاب اقتحم دار الأطفال في مطلع شهر أبريل الماضي. وقال المسئولون إنه تصادف مقابلة الطفلة هناك، واغتصبها قبل أن يغادر المنشأة مجددا.

وقالت الشرطة ومكتب المدعي العام: "لا يمكن إثبات مشاركة المتهم بالاغتصاب في قتل الطفلة ذات العشرة أعوام".

وتشير التحقيقات إلى أن الطفل البالغ من العمر 11 عاما قتل الطفلة بعد أن غادر الشاب المنزل. ويتردد أنه كانت هناك مشاجرة بين الطفلين.


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