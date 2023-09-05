الاستخبارات الألمانية: حملات التضليل الروسية تزداد عدوانية

أفادت ملاحظات هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية)، بأن حملات التضليل الروسية في البلاد تكثفت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال بودو بيكر المتخصص في مكافحة التجسس لدى المكتب الاتحادي لحماية الدستور، اليوم الثلاثاء إن سلوك موسكو تغير بشدة في العام ونصف العام الماضيين، وتابع: "أصبح هذا السلوك في تلك الأثناء أكثر تصادمية وأكثر عدوانية على نحو ملحوظ".

وخلال المؤتمر الاقتصادي عن موضوع "تكوين الرأي 2.0 – استراتيجيات في الصراع على السيادة التفسيرية في العصر الرقمي"، أوضح بيكر أن روسيا كيفت بمرونة محتويات مثل نبرة حملتها التضليلية مع تصرفاتها في الحرب ومع النقاشات الألمانية والعالمية.

يذكر أن مركز التحليل والأبحاث في المكتب الاتحادي لحماية الدستور هو الجهة التي نظمت هذا المؤتمر.

وذكر بيكر أن حملات التضليل في الداخل تهدف إلى إضفاء الشرعية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإبقائه في السلطة، وأضاف أن جهاز الدولة في موسكو يهدف من هذه الحملات على الصعيد الخارجي إلى التأثير على الرأي العام في أماكن أخرى.

وقال بيكر إن هذه الحملات تهدف "في ألمانيا إلى تقويض ثقة الشعب في الحكومة والإدارة وكذلك أيضا في وسائل الإعلام الحرة، وكذلك سحب المصداقية من تحالفاتنا ومجتمعات القيم لدينا والمتمثلة في الناتو (حلف شمال الأطلسي) والاتحاد الأوروبي وإضعافها"، ولفت إلى أن روسيا تتلقف باستمرار القضايا الخلافية الراهنة وتستغلها لتحقيق مصلحتها.

وأضاف بيكر أن هناك "هيئات روسية حكومية تستغل العديد من الفرص لنشر المعلومات المضللة بشكل مباشر وكذلك غير مباشر"، وقال إن هذا ينطبق على التصريحات الرسمية لبوتين و"غرف الصدى" التى تعكس أفكاره ووجهات نظره التابعة له في الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام الحكومية وبوابات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تديرها أجهزة الاستخبارات.

ورأى بيكر أن "الوخزات الدعائية الصغيرة العديدة عبر هذه القنوات المتنوعة غير ذات أهمية في حد ذاتها في الغالب وليس لها صلة بالأمن، لكن هذه المعلومات المضللة يمكن من وجهة النظر العامة أن يكون لها تأثير".

وأعرب بيكر عن اعتقاده بأن من الممكن في النهاية لأطراف فاعلة من دولة أخرى أن تنجح في "تشكيل جو من التشكيك أو الرفض أو فقدان الثقة".