كييف تنشر أرقام الأضرار الناجمة عن انهيار سد كاخوفكا بعد مرور 3 أشهر

بعد 3 أشهر من تعرض سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا للتدمير، أعلنت الحكومة الأوكرانية عن أرقام تلخص حجم الأضرار.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن 32 شخصا قتلوا وأصيب 28 آخرين نتيجة لتدمير السد.

وأوضحت الوزارة أن 39 شخصا لا يزالون مفقودين منذ الهجوم الذي وقع في 6 يونيو الماضي.

وألقت كييف بالمسؤولية على موسكو فى الهجوم على السد في مدينة نوفا كاخوفكا في خيرسون، إلا أن موسكو نفت هذه المزاعم. وتسبب قصف السد في حدوث فيضانات مدمرة، وازداد الوضع سوءا بسبب الهجمات الروسية في أعقاب تدمير السد.

وأكدت الوزارة أن حصيلة الخسائر ترتبط فقط بالمناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا، إلا أن أكثر من 68% من المناطق التي تعرضت للفيضان تخضع للاحتلال الروسي. وهكذا فإن الحصيلة الصحيحة لا تزال غير واضحة.

وتردد أن مياه الفيضانات غمرت 612 كيلومترا مربعا من الأراضي.