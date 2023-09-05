طرد مشجع خلال بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لتلفظه بعبارة نازية

تعرض مشجع للطرد خلال مباراة البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف أمام الإيطالي جانيك سينر، فجر اليوم الثلاثاء، في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) أخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بعد تلفظه بعبارات نازية.

وأثناء استعداد زفيريف لتسديد ضربة الإرسال، قال مشجع أشهر مقولة للزعيم النازي أدولف هتلر "ألمانيا فوق كل شيء" باللغة الألمانية، ليتوجه زفيريف إلى الحكم الإنجليزي جيمس كيوثوفانج وقال "لقد قال أشهر عبار لهتلر، إنه أمر غير مقبول ولا يصدق".

وتوجه الحكم صوب المشجع وقال "من الفتى الذكي الذي قال ذلك؟ أرفع يدك، سنقوم بطرده"، ثم وجه حديثه للجماهير قائلا: "رجاء كونوا عادلين واحترموا اللاعبين".

وقام رجال الأمن بطرد الرجل الذي يشتبه بتلفظه بالعبارة النازية من أرض الملعب في نهاية المباراة.