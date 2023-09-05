أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.6%، مقارنة مع ما كان عليه في شهر يونيو الذي سبقه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الجهاز المركزي للأحصاء سجل تراجعا في معدل التضخم خلال الشهر قبل الماضي بنسبة 0.6%، مقارنة مع ما كان عليه في الشهر الذي سبقه".

وأضاف أن انخفاض معدل التضخم، جاء متأثرا بانخفاض أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية، بنسبة 0.2%، مشيرا إلى أن "مجاميع اللبن والجبن والبيض انخفضت أسعارها بنسبة 1.6%، فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 1.5%، وانخفضت الزيوت والدهون بنسبة 1.6%.

وأشار الهنداوي، إلى ارتفاع التضخم على أساس سنوي في الشهر قبل الماضي بنسبة 3.5% مقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي 2022.