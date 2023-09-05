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ارتفاع معدل التضخم في تايلاند إلى أعلى مستوياته منذ 4 شهور

تايلاند
تايلاند
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 10:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 10:42 ص

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك في تايلاند خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ 4 شهور بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت وزارة التجارة التايلندية، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.88% سنويا في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.61% فقط.

وقال بونبونج ناياناباكورن المدير العام لمكتب سياسة واستراتيجية التجارة في الوزارة، إنه من المتوقع استقرار معدل التضخم خلال الشهر الحالي أو تسجيله ارتفاعا طفيفا متفقا مع ارتفاع سعر الوقود والكهرباء وغاز الطهي.

في الوقت نفسه من المتوقع أن يتحسن الطلب المحلي في تايلاند مدعوما بإجراءات التحفيز الحكومية وهو ما سيزيد الضغوط التضخمية خلال الشهور المقبلة. وقد تعدل الوزارة تقديراتها لمعدل التضخم الأساسي للعام الحالي ككل وتتراوح بين 1 و2% سنويا.

وبلغ متوسط معدل التضخم خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2.01%.


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