ارتفاع معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال أغسطس الماضي

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع من المتوقع خلال شهر أغسطس الماضي، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمصنعة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.4% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنسبة 2.3% مقارنة بيوليو الماضي.

وارتفع معدل التضخم الاساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع استقرار التضخم بعد شهر أكتوبر المقبل.

وكان البنك المركزي الكوري الجنوبي قد أبقى على معدل الفائدة بدون تغيير الشهر الماضي عند 3.5% للشهر الخامس على التوالي.