أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه حال وجود مواجهة بين الأهلي واتحاد جدة السعودي فأنها ستكون مواجهة قوية بين الناديين، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قادر على الفوز في على منافسه رغم امتلاكه لاعبين كبار مثل كانتي وبنزيما وغيرهم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فريق اتحاد جدة يعاني مشكلة دفاعية بعد إصابة أحمد حجازي، ولم يستطعوا ضم مدافع قوي حتى الآن، اتحاد جدة فريق محترم لكن هزيمته ليست صعبة، والأهلي قادر على تحقيق نتائج جيدة في المونديال".

وأضاف: "كل مسئولي ليفربول يؤكدون احترافية محمد صلاح، وأرى أن كل المؤشرات بأنه سيكمل مسيرته في انجلترا خلال الموسم الجاري، خصوصا في ظل عامل الوقت حاليا، وجاءت تحركات اتحاد جدة متأخرة، وصلاح الافضل داخل انجلترا ونجم الليفر الأول حاليا ومن الصعب تعويضه حاليا حال رحيله".

وواصل: "الفرق الكبرى لا تفرط في النجوم بسهولة، وعلى الأقل صلاح سيكمل الموسم الحالي مع ليفربول، لأن توقيت العرض السعودي غير جيد، ولم ألتقي باللاعب مؤخرا في انجلترا".

وأشار ضياء السيد إلى أن معسكر الأهلي في النمسا يسير بشكل جيد، واللاعبين في حالة حماس شديد استعدادًا للموسم الجديد، والفوز بالسوبر الإفريقي امام اتحاد العاصمة الجزائري، متمنيًا أن يكون الموسم القادم تاريخي بالنسبة للقلعة الحمراء.