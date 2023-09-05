ألقت السلطات الألمانية في جزيرة زيلت ببحر الشمال، القبض على قاتل من المافيا مدان في إيطاليا، وكان يعيش في أحد الفنادق تحت اسم مستعار مدعيا أنه مدرب لياقة بدنية.



وألقت قوات خاصة تابعة لمكتب مكافحة الجريمة في ولاية شلزفيج-هولشتاين، القبض على الرجل في مكان عمله، وذلك حسبما أعلن المكتب اليوم الثلاثاء.



وأكدت الشرطة الإيطالية القبض على الرجل في منطقة كايتوم بجزيرة زيلت، وكان الرجل البالغ من العمر 44 عاما حاليا، صدر عليه في بلاده حكم بالسجن مدى الحياة لإدانته بارتكاب جريمة قتل عام 2003، لكن هرب إلى الخارج.



ويدرس الادعاء العام الألماني حاليا ما إذا كان سيتم تسليم الرجل إلى إيطاليا، وهو يقبع حاليا في السجن.



وينحدر الرجل من منطقة سكورتسيه بالقرب من فينسيا، حيث كان يعمل جزارا في أحد محلات السوبر ماركت وفقا لتقارير إعلامية إيطالية.



كان الرجل قد أُلْقِي القبض عليه لأول مرة بسبب جريمة القتل في عام 2012، وبعد ذلك تمت إدانته، وتم إلزامه بارتداء سوار إلكتروني حتى بداية عقوبته، لكنه تمكن من الفرار.