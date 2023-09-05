أردوغان يدعو للابتعاد عن أي تغيير ديموغرافي في كركوك

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الابتعاد عن أي ممارسات من شأنها تغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة كركوك العراقية، من أجل الحفاظ على السلام في المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة، أثناء عودته من زيارة رسمية لمدينة سوتشي الروسية أمس الاثنين، إن "كركوك هي موطن التركمان، ومنطقة تعيش فيها الثقافات المختلفة بسلام لمئات السنين، ولن نسمح بزعزعة أمنها ووحدة أراضيها".

وأشار إلى أنّ أي فعل يلحق الضرر بتركيبة مدينة كركوك يعني إلحاق خلل بوحدة العراق. وأضاف: "لن نسمح بأي ضرر يصيب وحدة واستقرار هذه المنطقة الجغرافية".

وأكد الرئيس التركي لوزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ضرورة متابعة ملف كركوك عن كثب.

وأوضح أنّ هدوءا نسبيا يسود مدينة كركوك في الوقت الحالي على ضوء نتائج اللقاءات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أو مع النظراء السياسيين في العراق.

وأردف أنّ المسؤولين الأتراك أجروا لقاءات من أسرة بارزاني في إقليم شمال العراق، وأيضا على ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي أثناء لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس في طهران، بدأت أجواء الهدوء تسود المدينة اعتبارا من اليوم.

كانت محافظة كركوك شهدت مطلع الشهر الجاري موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية بتسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني رافقها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص بشكل أوقع 4 قتلى و 13مصابا.