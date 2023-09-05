تقديم خدمات طبية وورش حكي وندوات تثقيفية في كفر الدوار

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلة سكانية بمركز شباب الوسطانية بالوحدة المحلية بقرية كوم البركة.



وجاء ذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز، والمحافظة حيث تضمنت القافلة تقديم الخدمات الآتية: "خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 351 (42 باطنة - 51 أطفال- 38 جلدية- 23 تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى حملة 100 يوم صحة، 67 حالة اعتلال كلوى، والكشف عن الأمراض السرطانية، وصحة المرأة، وتثقيف صحي لعدد 130 سيدة".



الطب البيطري:

علاج ورش جماعي لعدد 500 رأس ماشية، وعقد ندوات عن التربية المنزلية للطيور، والإرشاد بأهمية التحصين لمرض الجلد العقدي.



محو الأمية: التوعية بأهمية القضاء على الأمية، واستكتاب، وعقد امتحانات لعدد من الأهالي.



الشباب والرياضة: تدريب الأطفال على الأنشطة الرياضية المختلفة.



مكتبة مصر العامة: ورشة حكي ورسم على وجوه الأطفال، وعمل مسابقات، وتوزيع هدايا على الأطفال.



التضامن: حل مشكلات لبعض الحالات، وفتح ملفات جديدة تكافل وكرامة، وإضافة ذوى الهمم



كما تم خلال القافلة عقد لقاءات حول الجهود المبذولة للاهتمام بمحور المرأة، وتمكينها وتوفير كل السبل للحفاظ على صحتها من خلال المبادرات المختلفة التي أطلقتها الدولة من أجل صحة المرأة، وكذا مبادرة حياة كريمة، وأهمية التعليم، وتوفير مشروعات صغيرة تستطيع من خلالها رفع مستوى الأسرة الاقتصادية.