لجنة الانتخابات بهولندا: 70 حزبا قد يتنافسون في انتخابات نوفمبر

أعلنت لجنة الانتخابات في لاهاي بهولندا، اليوم الثلاثاء، أن هناك ما يصل إلى 70 حزبا قد يتنافسون في الانتخابات الهولندية المقررة في نوفمبر المقبل.

ويعد الرقم أقل من العدد الذي شارك في الانتخابات التي أجريت في عام 2021، عندما تنافس 89 حزبا على مقاعد مجلس النواب الذي يضم 150 عضوا، وفاز وقتها 37 حزبا بمقاعد في تلك الانتخابات، ويوجد حاليا 21 مجموعة سياسية في البرلمان.

يشار إلى أن مسألة تشكيل ائتلاف بعد إجراء الانتخابات في هولندا، عادة ما تكون طويلة بسبب تعدد الأحزاب في البلاد.

واستقال الهولندي فرانس تيمرمانس نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المسئول عن المناخ رسميا في الشهر الماضي من المفوضية الأوروبية ليخوض الانتخابات الهولندية الوشيكة.

وأعلنت المفوضية استقالة تيمرمانس في نفس اليوم الذي تمت الموافقة عليه، كمرشح لرئاسة التحالف الانتخابي بين حزب العمال الذي ينتمي إليه وحزب الخضر في هولندا استعدادا لخوض الانتخابات.

وتأتي الانتخابات بعدما انهارت الحكومة الائتلافية في هولندا بزعامة رئيس الوزراء مارك روته وسط نزاع بشأن سياسة الهجرة في يوليو الماضي.

وأعلن روته استقالته من منصبه بعد نحو 13 عاما قضاها في الحكومة.

ولم يفصح روته عما إذا كان سيترشح مرة أخرى في انتخابات جديد.

يشار إلى أن تلك الحكومة كانت الرابعة للزعيم الليبرالي اليميني وتتولى مهامها منذ بداية عام 2022.

وبالإضافة إلى سياسة الهجرة، تشمل القضايا المهمة نقص السكن والتحول في مجال الطاقة وسياسة المناخ. ويتمثل أحد الخلافات الكبيرة هي مستقبل الزراعة في ضوء قواعد البيئة المعلنة.