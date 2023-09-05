رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان: الإيمان بالله في تراجع

قال رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جورج باتسينج، إن الدين والذهاب إلى الكنائس يشهدان تراجعا في ألمانيا.

وقال الأسقف الكاثوليكي البارز في برلين مساء الاثنين إن اتجاه ترك الكنائس، الذي كان يزحف منذ عقود عديدة "اكتسب زخما هائلا".

وأضاف باتسينج أنه لم يكن عدد المصلين المتدينين فقط هو الذي كان في انخفاض ولكن أيضا الإيمان نفسه.

وقال: "الإيمان بالله على وشك التبخر".

وتابع: "إن قدرة الكنيسة على جذب الأشخاص إلى الإنجيل وتقديم الإرشاد تتناقص مع كل جيل".

وقال إن كنيسة العصور السابقة، التي كان الإيمان بالله والعضوية يتناقلان تلقائيا من جيل إلى جيل، لم تعد موجودة.

وأوضح أنه لذلك، يتعين على الكنيسة اليوم إيجاد طرق جديدة للوصول إلى الأشخاص إذا أرادت أن تكون لها أهمية.

وقال إن هناك حاجة إلى إجراءات ملموسة لضمان بقاء الكنيسة مركزية في تقديم الدعم للشبكات الاجتماعية في ألمانيا.

وأشار إلى أنه على الرغم من كل التحديات، لا يزال بإمكانها المساهمة في "الحفاظ على تماسك هذا المجتمع والحد من تأثير الأيديولوجيات الكارهة للبشر".