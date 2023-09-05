 مصدر دبلوماسي يلمح إلى احتمال عقد محادثات قريبا حول إقامة مركز للغاز في تركيا - بوابة الشروق
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مصدر دبلوماسي يلمح إلى احتمال عقد محادثات قريبا حول إقامة مركز للغاز في تركيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 12:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 12:10 م

قال مصدر دبلوماسي تركي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن المفاوضات بشأن تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتعامل مع تنفيذ خارطة الطريق بشأن مشروع مركز الغاز في تركيا يمكن أن تعقد قريبا.

وأضاف المصدر: "قد يتم إجراء المفاوضات في المستقبل القريب. وتنص خارطة طريق المشروع على تنسيق المسائل القانونية والإدارية المتعلقة بعمل المنصة الإلكترونية، وآليات تنظيم التداول، والمشاركة المحتملة لممثلي أطراف ثالثة فيها، وغيرها من النقاط الفنية"، بحسب تاس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي أمس الإثنين، إن شركة غازبروم سلمت مسودة خارطة طريق بشأن مشروع مركز الغاز لشركة بوتاش التركية.


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