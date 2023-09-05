ارتفاع سعر النفط العالمي ليقترب من 90 دولارا للبرميل

سجل سعر العقود الآجلة لخام برنت، وهو الخام القياسي للنفط العالمي ليتجاوز 90 دولارًا للبرميل في تعاملات اليوم الثلاثاء، قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه، في الوقت الذي مددت فيه المملكة العربية السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين للنفط في تجمع أوبك بلس، قرارهما بخفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي.



وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إنه في خطوة يمكن أن تجدد الضغوط التضخمية في العالم، قررت المملكة العربية السعودية استمرار قرارها الأحادي بشأن خفض إنتاجها للنفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر المقبل، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".



ويعني القرار استمرار إنتاج النفط السعودي في حدود 9 ملايين برميل يوميا، وهو أقل مستوى له منذ عدة سنوات، لمدة 6 أشهر بشكل عام.



في الوقت نفسه، أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس وزراء روسيا، في بيان منفصل اعتزام بلاده تمديد خفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام الحالي.



وذكرت بلومبرج، أنه يجري تداول خام برنت حاليا في منطقة ذروة الشراء على مؤشر قوته النسبية، بعد ارتفاعه خلال الأسبوع الماضي مما يجعل التجار مستعدين لتصحيح فني في السوق، ومازالت أسواق النفط تعاني من نقص الإمدادات في ظل ارتفاع الطلب إلى مستويات قياسية وتراجع المخزون.



وارتفع سعر خام برنت بنسبة 1% إلى 89.90 دولار للبرميل، تسليم نوفمبر المقبل في تعاملات الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت نيويورك.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 86.79 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.