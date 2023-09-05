ألمانيا تعيد 32 ألف قطعة وكتاب من المقتنيات الثقافية التي نهبها النازيون

أعادت ألمانيا خلال الـ 25 عاما الماضية عشرات آلاف القطع والكتب من الأصول الثقافية التي نهبها النازيون إلى ورثة مالكي هذه الأصول.



وأوضح راينر روبرا، وزير الدولة للثقافة بولاية سكسونيا-آنهالت، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا أعادت منذ عام 1998 أكثر من 7455 قطعة ثقافية من النطاق المتحفي، بالإضافة إلى أكثر من 24 ألفًا و700 كتاب، وغيرها من المقتنيات المكتبية، وتابع أنه تمت إعادة كمية يصعب تحديدها من المواد الأرشيفية.



يذكر أن مدينة ماجدبورج، عاصمة ولاية سكسونيا-آنهالت، يقع بها مقر المركز الألماني للمفقودات الثقافية الذي يهتم بإعادة المقتنيات الفنية التي كان النازيون نهبوها.



وقال روبرا، إن من المؤكد أن العدد الإجمالي لعمليات الإعادة أعلى نظرا لأنه لم يتم الإعلان عن كل الحالات التي تم حلها.



ورغم الحصيلة الإيجابية، أكد روبرا ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود الرامية إلى تحديد القطع الفنية التي نهبها النازيون.



وقال إن الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات ليست متفقة على ضرورة مواصلة تعزيز أحفاد ضحايا النازيين.



وانتقد روبرا اللجنة التي شكلتها الحكومة الاتحادية والولايات وكبريات الروابط البلدية، وهي اللجنة المناط إليها التوسط في الخلافات بين أطراف عمليات الإعادة لأنها قدمت مقترحاتها لإصلاح إجراء الإعادة أمس الإثنين.



وقال: "كنت سأرحب لمصلحة الأمر لو كانت جرت محادثات مسبقة بين كل المعنيين من أجل التوصل إلى موقف مشترك مستدام".



وتجدر الإشارة إلى أن عام 1998 شهد اعتماد "إعلان واشنطن" الذي يلزم العديد من الدول بكشف ملابسات سرقة المقتنيات الثقافية في حقبة النازيين وبالتوصل إلى حلول بالنسبة للضحايا.