 الحوار الوطني.. محمد فريد: غياب دور القطاع الخاص أدى إلى تعاظم الديون - بوابة الشروق
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الحوار الوطني.. محمد فريد: غياب دور القطاع الخاص أدى إلى تعاظم الديون

محمد المهم ومحمد عصام
نشر في: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 4:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 4:30 م

قال محمد فريد عضو مجلس شيوخ عن تنسيق الأحزاب، إن غياب دور القطاع الخاص وتوسع الدولة في إقامة المشروعات بدلا منه أدى إلى تعاظم وتفاقم الديون.

وأضاف فريد، أن السيطرة على ارتفاع معدلات الديون من خلال عدة مقترحات، تتمثل في حركة الدين العام من خلال إصدار تشريع لحوكمة الدين العام يتماشى مع الأطر العالمية المتبعة في هذا الشأن، وتحديث الاستراتجية التي أعدتها وزارة المالية لإعادة هيكلية الدين متوسط المدى، مشيرا إلى أهمية تشكيل لجنة وطنية لدراسة ومراجعة الهيئات الاقتصادية وضمها للموازنة.

يأتي ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.

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