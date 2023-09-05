بيان عسكري عراقي: الأوضاع الأمنية في كركوك مستقرة

أكدت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء اليوم الاثنين، على أن الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد، مستقرة ولا توجد أي أحداث تعكر صفو الحياة هناك.

وذكر البيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن عدم استقرار الوضع الأمني في محافظة كركوك، ونؤكد أن الأوضاع الأمنية في عموم محافظة كركوك مستقرة ولا توجد أي أحداث تعكر صفو الحياة فيها".

وأضاف البيان: "أن من يروج لهذه الأنباء غير الصحيحة يحاول خلط الأوراق، وأن أهالي كركوك كانوا ومازالوا يمتازون بالتعايش السلمي فيما بينهم، ونشهد أن هناك تعاونا تاما بين المواطنين والقوات الأمنية في هذه المحافظة".

ودعا البيان أهالي محافظة كركوك إلى الحفاظ على "المكتسبات الأمنية والخدمية في كركوك وباقي محافظات البلاد وتوخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية، وأن يقف الجميع وبكل المستويات مع وحدة ومصلحة العراق واستقراره".

وكانت محطات تلفزيونية تابعة لأحزاب ومواقع للتواصل الاجتماعي، قد نشرت مساء اليوم، مقاطع مصورة عن حدوث اضطرابات أمنية في منطقة الشورجة، بشمال محافظة كركوك، رافقها إطلاق رصاص، ووقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية.

وكانت محافظة كركوك شهدت أول أمس السبت، موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية بتسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني رافقها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص بشكل أوقع قتلى من المدنيين وأصاب آخرين.

وسارعت الحكومة العراقية إلى فرض حظر شامل للتجوال في محافظة كركوك ونشر قوات أمنية عسكرية في الشوارع وشن حملة اعتقالات طالت عددا من المتظاهرين.