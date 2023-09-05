الإمارات وسريلانكا تتفقان على فتح الأجواء ورفع القيود عن الرحلات الجوية

وقعت الإمارات وسريلانكا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بمجال الطيران المدني، وفتح الأجواء ورفع القيود عن الناقلات الوطنية في البلدين.



جاء ذلك خلال جولة من المباحثات أجراها وفد الإمارات في سريلانكا، برئاسة سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وممثلين عن دوائر الطيران المدني المحلية والناقلات الوطنية في الإمارات.



وقال عبدالله المري وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن "الإمارات حريصة على تعزيز سياسة الأجواء المفتوحة، والتي لعبت دوراً بارزاً في تعزيز مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتحفيز شركات الطيران الوطنية على تقديم خدمات أفضل وأكثر تنوعاً".



وأضاف: "تسهم المذكرة في تعزيز تنافسية خدمات النقل الجوي في الدولة، ودعم التعاون الاقتصادي والسياحي مع سريلانكا وتأتي استكمالاً لجهود الهيئة في فتح الأجواء مع الدول التي تم مسبقاً توقيع اتفاقيات خدمات نقل جوي معها، بما يدعم التبادل التجاري والسياحي بين دولة الإمارات وهذه الدول".