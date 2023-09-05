مصدر تركي: أنقرة ستقدم تقريرا للأمم المتحدة عن نتائج المحادثات بين أردوغان وبوتين

قال مصدر دبلوماسي تركي، لوكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستقدم قريبا تقريرا للأمم المتحدة عن نتائج المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن استئناف مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.



وأضاف المصدر: "علينا أن نتوقع تواصل تركيا مع الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة بشأن حزمة المقترحات التي تم صياغتها بالتعاون مع المنظمة الدولية بشأن استئناف صفقة ممر الحبوب"، بحسب ما أوردته تاس.



وقال المصدر: "سيتم بالتأكيد إجراء اتصالات على مستوى عال، بالنظر إلى طبيعة المبادرات ومستوى المناقشات بين رئيسي تركيا وروسيا".



ويعد اتفاق الحبوب، الذي تم بواسطة تركيا والأمم المتحدة حيويا للتصدي لانعدام الأمن الغذائي العالمي واحتواء أسعار الحبوب. كما تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدخل الذي تحصل عليه من صادرات الحبوب.



وفي يوليو الماضي، قالت موسكو إنها قررت وقف مشاركتها في الاتفاق الذي تم إبرامه العام الماضي، والذي سمح بتصدير عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب والأسمدة، رغم من الحصار البحري الروسي لأوكرانيا.