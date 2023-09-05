رئيس وزراء اليابان: لم يتم بعد تحديد موعد التعديل الوزاري

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس الاثنين، إنه لم يقرر بعد موعد التعديل الوزاري، والتغيير في فريق قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بالبلاد.

وقال كيشيدا، للصحفيين، إن "توقيت (التعديل الوزاري القادم) لم يتحدد في الوقت الحالي"، مضيفا أنه سيقوم بإجراء التعيينات على أساس مبدأ "وضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ومن المقرر أن يغادر كيشيدا إلى إندونيسيا والهند اليوم الثلاثاء في جولة تستغرق سبعة أيام.

وبعد عودته إلى اليابان يوم 11 الشهر الجاري، من المقرر أن يزور كيشيدا الولايات المتحدة لحضور الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر أن تنطلق يوم 19 هذا الشهر.

ولم يعط كيشيدا إجابة واضحة عندما سأله صحفي عما إذا كان يعتزم إجراء التعديل الوزاري في منتصف سبتمبر أو في وقت لاحق من الشهر الجاري.