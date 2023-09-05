هل تحلم الحيوانات مثل البشر؟

كما أن أنشطة الدماغ خلال تلك المرحلة من النوم لها سمات مميزة، على الأقل لدى البشر. خلال المراحل التي لا تحدث فيها حركات العين السريعة، والتي تعرف بمراحل النوم الهادئ، تكون أنشطة الدماغ متزامنة. فالخلايا العصبية تطلق إشاراتها في نفس الوقت، ثم تتوقف، ولا سيما في القشرة الدماغية، محدثة ما يعرف بالموجات البطيئة من النشاط. في المقابل، خلال مرحلة حركة النوم السريعة، تظهر في المخ دفعات من النشاط الكهربائي الشبيهة بما يحدث أثناء اليقظة.

حتى بين الثدييات، لا تتماثل مراحل حركة العين السريعة. فقنافذ النمل، وهي ثدييات من مجموعة الحيوانات الكيسية أو الجرابية، تظهر بعض سمات نوم حركة العين السريعة والنوم الهادئ في نفس الوقت. وتشير الدراسات التي أجريت على الحيتان والدلافين (الدرافيل) أنها ربما لا تمر بمرحلة نوم حركة العين السريعة على الإطلاق، في حين أن الطيور تمر بتلك المراحل، والتي تتسم بارتعاش المنقار وارتخاء العضلة التي تمكنها من الإبقاء على رؤوسها مرفوعة.

في عام 2012، على سبيل المثال، رصد باحثون حالة تشبه النوم لدى سمك الحبار، وسلوكا يشبه نوم حركة العين السريعة: بشكل دوري، كانت أعين تلك الحيوانات تتحرك بسرعة وكانت أذرعها ترتعش وألوان أجسامها تتغير. وخلال منحة دراسية بمختبر الأحياء البحرية بوودز هول بولاية ماساشوستس الأمريكية، درست الباحثة المتخصصة في علم الأحياء السلوكي، تيريزا إغليسياس، تلك الظاهرة، وصورت ستا من أسماك الحبار على مدى ساعات طويلة.

الأسماك الست جميعها أبدت نشاطا يشبه ذلك الذي يحدث أثناء نوم حركة العين السريعة كل حوالي 30 دقيقة: نوبات من حركة الأذرع والأعين ظهرت خلالها أنماط وألوان عديدة على الجلد. كما أصدرت تلك الكائنات إشارات للتمويه ولفت الانتباه، وكلاهما يصدر ضمن سلوكها أثناء اليقظة. وبما أن دماغ رأسيات الأرجل تلك يتحكم في تغيير أنماط الجلد وألوانه بشكل مباشر، فإن ذلك "يشير إلى أن نشاط الدماغ خرج عن السيطرة إلى حد ما" أثناء النوم، كما تقول إغليسياس، التي تعمل الآن بمعهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا في اليابان.

وقد لاحظ باحثون فيما بعد حالة مشابهة لدى الأخطبوط. وتقول إغليسياس إنه إذا كان الأخطبوط والحبار يحلمان، "فإن ذلك إلى حد ما ينسف اعتقادنا بأن البشر كائنات متميزة للغاية".

كما رصد الباحثون مرحلة تشبه مرحلة حركة العين السريعة لدى حيوانات التنين الملتحي من خلال تسجيل الإشارات الصادرة عن الأقطاب الكهربائية في أدمغتها. وأشاروا كذلك إلى وجود حالتي نوم على الأقل في سمكة الحمار الوحشي، استنادا إلى بصمات أدمغتها. في إحدى هاتين المرحلتين، يحدث النشاط الدماغي بشكل متزامن كما هو الحال بالنسبة للثدييات خلال مرحلة النوم الهادئ. في مرحلة أخرى، أبدت السمكة نشاطا عصبيا أشبه بذلك الذي يحدث أثناء اليقظة وفي مرحلة نوم حركة العين السريعة (لكن السمكة لم تظهر حركات سريعة للعين).

وبرصدهم عدة مراحل للنوم في قريب، بعيد للغاية للبشر من المنظور التطوري، أشار الباحثون إلى أن أنواع النوم المختلفة بدأت قبل مئات الملايين من الأعوام. ومن المعروف حاليا أن الذباب أيضا يستطيع أن ينتقل بين مرحلتين أو أكثر من مراحل النوم. أما الديدان الخيطية فتمر بمرحلة نوم واحدة على ما يبدو.

يدرس الباحثون احتمال رؤية الحيوانات للأحلام أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة لأن الكائنات تبدي أثناء تلك المرحلة سلوكيات شبيهة بسلوكياتها خلال اليقظة – مثل تغيير أنماط جلد الحبار أو اهتزاز مغازل العناكب. وقد لاحظت جيانينا أونغوريان عالمة النوم بمعهد ماكس بلانك للذكاء البيولوجي في ميونيخ وبكلية طب غوتينغين هي وزملاؤها أن حدقة عين الحمام تضيق خلال مرحلة حركة العين السريعة، تماما كما يحدث أثناء السلوك الغزلي لتلك الطيور. وتقول أونغوريان إن ذلك يثير تساؤلا عما إذا كان الحمام يحلم، أو بشكل ما يعيد خوض التجربة التي مر بها أثناء اليقظة.

كما رُبط بين مرحلة نوم حركة العين السريعة وبين إعادة عرض المواقف لدى بعض الحيوانات. على سبيل المثال، عندما فحص الباحثون النشاط الكهربائي في أدمغة الفئران النائمة التي كانت قد ركضت في متاهة أثناء اليقظة، لاحظوا إطلاق الخلايا العصبية إشارات تساعدها في تحديد الأماكن. كما رصدوا كذلك نشاطا في الخلايا العصبية مرتبطا بحركة العين. هذان الشيئان يشيران إلى أن الفئران ربما مرت بتجربة تشبه الحلم قامت خلالها بإجراء مسح للبيئة المحيطة، على حد قول أونغوريان.

وتضيف أنه إذا ما أُخذت تلك الدلائل في الحسبان، يمكننا أن نفترض أن الحيوانات ربما تحلم. "لكننا إذا ما نظرنا إلى تلك الأسباب كل على حدة، يتبين أن أيا منها ليس كافيا". فنشاط المخ المرتبط بإعادة العرض لدى الفئران لا يحدث خلال نوم حركة العين السريعة فقط، كما تقول الباحثة. فهو يحدث كذلك خلال التخطيط أو أحلام اليقظة. والعلاقة بين نوم حركة العين السريعة والحلم ليست ثابتة بشكل قاطع: فالبشر يحلمون في مرحلة النوم الهادئ أيضا، وعندما استخدمت عقاقير لتثبيط نوم حركة العين السريعة في إحدى الدراسات، لم يمنع ذلك المشاركين من رؤية أحلام طويلة وغريبة.

وتضيف أونغوريان أنه في نهاية المطاف، يعرف الناس أنهم يحلمون لأنهم يستطيعون الحديث عن أحلامهم، "لكن الحيوانات لا تستطيع ذلك، وهذه أكبر مشكلة عندما نحاول التحقق من ذلك بشكل علمي دقيق".