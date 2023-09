هل تحلم الحيوانات مثل البشر؟

وما زال هناك جدل حول فائدة نوم حركة العين السريعة. يقول البروفيسور بول شو أستاذ علم الأعصاب بجامعة واشنطن بسانت لويس: "لا أحد يعلم بشكل قاطع وظيفة النوم – سواء في مرحلة حركة العين السريعة أم النوم الهادئ". من بين الأفكار الأكثر قبولا هي أن نوم حركة العين السريعة يساعد الدماغ على تشكيل الذاكرة وإعادة ترتيبها، وتقول نظريات أخرى إن هذه المرحلة من النوم تساعد على نمو الدماغ وأنظمة حركة الجسم، كما تحافظ على الدوائر الكهربائية الضرورية لأنشطة اليقظة لكي لا تتدهور أثناء النوم.

ويقول دكتور ديفيد إم بينيا-غوزمان المتخصص في الفلسفة بجامعة ولاية سان فرانسيسكو ومؤلف كتاب When Animals Dream: The Hidden World of Animal Consciousness (عندم تحلم الحيوانات: العالم الخفي لوعي الحيوان) إنه إذا كان الحبار والعنكبوت وطائفة عريضة من الكائنات الأخرى تحلم، فإن ذلك يثير أسئلة مهمة حول ما يحدث لها بالضبط. ويضيف أنه بما أن الأحلام تحدث من منظور من يراها، فإن الحيوانات الحالمة لابد وأنها تمتلك القدرة على رؤية العالم من وجهة نظرها.