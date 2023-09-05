روسيا تعلق الخدمات القنصلية في الدنمارك بعد خلاف دبلوماسي

قالت السفارة الروسية في الدنمارك إنها ستعلق خدماتها القنصلية ابتداء من غد الأربعاء، عقب أن قررت السلطات الدنماركية خفض عدد البعثة الدبلوماسية الروسية في البلاد، وذلك بحسب بيان نُشر على تطبيق تليجرام.

ولن يتمكن الروس في الدنمارك في المستقبل من تقديم طلبات للحصول على جوازات سفر وتأشيرات أو الاستفسار بشأن المعاشات.

كانت وزارة الخارجية الدنماركية قد أعلنت الجمعة الماضية أنها سوف تطرد عشر دبلوماسيين روس بحيث يتساوى العدد مع عدد العاملين في السفارة الدنماركية في روسيا. وأضافت الوزارة أنه سوف يتم العمل بهذه التغيرات في نهاية سبتمبر الجاري.

وسوف يسمح بخمسة دبلوماسيين كحد أقصى وطاقم موظفين يتألف من 20 شخصا للعمل في السفارة الروسية في كوبنهاجن.

ووفقا لوزارة الخارجية الدنماركية، تجرى مفاوضات بشأن تأشيرات العاملين في السفارة الدنماركية في موسكو لبعض الوقت.

مع ذلك، أضافت الوزارة أن المفاوضات مع موسكو أخفقت لأن روسيا حاولت التقدم للحصول على تأشيرات دخول لعاملين في جهاز الاستخبارات الروسي خلال المفاوضات.