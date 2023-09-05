لوموند: فرنسا تجري محادثات مع مسئولين في النيجر لسحب قواتها من نيامي

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن باريس بدأت محادثات مع بعض المسئولين في جيش النيجر من أجل سحب بعض قواتها من الدولة الأفريقية بعد الانقلاب الذي شهدته في يوليو الماضي.



ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر فرنسية مطلعة على الأمر، لم تكشف عن هويتها، أنه لم يتم تحديد عدد الجنود الفرنسيين ولا توقيت مغادرتهم حتى هذه اللحظة.



وذكرت "لوموند" أن المحادثات لا تجري مع قادة الانقلاب بل مع مسئولي الجيش النظامي الذين تتعاون معهم فرنسا منذ فترة طويلة.



وأضافت الصحيفة أن بعض القوات الفرنسية قد يعاد نشرها في المنطقة، خاصة في تشاد المجاورة، فيما قد يعود البعض الآخر إلى فرنسا.



كانت فرنسا قد قالت عقب الانقلاب إنها ستنهي التعاون العسكري وتوقف جميع مساعدات التنمية للبلاد، بحسب وكالة "رويترز".



لكن باريس رفضت حتى الآن دعوات قادة الانقلاب لسحب 1500 جندي فرنسي موجودين حاليا في النيجر، قائلة إنها لا تزال تعتبر الرئيس محمد بازوم، المنتخب ديمقراطيا والمحتجز حاليا، الزعيم الشرعي للبلاد.



ولم ترد وزارة الدفاع الفرنسية بعد على طلب "رويترز" للتعليق.



وتجمع عشرات الآلاف من المحتجين خارج قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي عاصمة النيجر، السبت الماضي، للمطالبة بمغادرة القوات الفرنسية.



وبحسب "رويترز"، سيكون الانسحاب من النيجر بمثابة ضربة لنفوذ فرنسا في المنطقة بعد أن اضطرت إلى مغادرة مالي التي انتقل مقاتلون روس إليها.