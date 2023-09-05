تايمز: بريطانيا قد تشهد الأسبوع الحالي اليوم الأشد حرارة هذا العام

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا قد تشهد الأسبوع الحالي أشد الأيام حرارة هذا العام، في وقت تضرب فيه البلاد موجة حارة في أواخر فصل الصيف.

ويتنبأ مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن تصل درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية يومي الأربعاء والخميس في أجزاء من إنجلترا، حيث من المحتمل أن تطابق الرقم القياسي الذي سجلته هذا العام (32 درجة مئوية) في يونيو الماضي.

ومن المتوقع استمرار الموجة الحارة حتى عطلة نهاية الأسبوع، لتعود من بعدها درجات الحرارة إلى معدلاتها في سبتمبر.

وأصدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا تنبيهاً أصفر في شتى أنحاء إنجلترا باستثناء الشمال الغربي حتى التاسعة مساء يوم الأحد المقبل.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية، راشيل آيرز إنه "خلال يوم الأربعاء ستتبدد الغيوم والضباب مع عودة السحب المنخفضة إلى الساحل خلال الصباح، ليكون نهاراً دافئاً جداً أو حاراً".

وأضافت: "هناك فرص لهطول زخات المطر في الجنوب الغربي خلال المساء، مع خطر عاصفة رعدية متفرقة. وستقفز درجات الحرارة إلى 32 درجة مئوية في وسط وجنوب شرق إنجلترا".

وسيكون يوم الخميس، يوماً معتدلاً آخر، قبل أن تتجه زخات المطر التي ستمتد إلى يوم الجمعة شمالاً في الغرب مع هطول الأمطار في أقصى الشمال الغربي لأسكتلندا. وقد تصل درجات الحرارة 32 درجة مئوية في وسط وجنوب شرق إنجلترا.

وأشارت خبيرة الأرصاد إلى أن معظم الأماكن، يوم الجمعة، ستشهد درجات حرارة معتدلة وطقس جاف مع فترات مشمسة.

وستحد السحب من ضوء الشمس في بعض الأماكن، مع وجود فرص ضئيلة لزخات متفرقة أو عاصفة رعدية، أغلبها في الغرب.

كما توقعت استمرار شعور كثيرين بالدفء أو الحرارة وعلى الأرجح الرطوبة، لكن مع سحب منخفضة ودرجات حرارة أقل حول بعض المناطق الساحلية، مع احتمال انتقال الهواء البارد إلى بعض الأجزاء الشمالية أيضاً.

وكذلك أن تقفز درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في وسط وجنوب شرق إنجلترا.