رئيس وزراء باكستان يعلن أن السعودية ستستثمر 25 مليار دولار في بلاده

قال رئيس وزراء باكستان المؤقت أنور الحق كاكار اليوم الاثنين إن المملكة العربية السعودية سوف تستثمر 25 مليار دولار في مشروعات ببلاده خلال فترة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.

وقال رئيس الوزراء أثناء حديثه للصحفيين الأجانب في مكتبه إن حكومته "بدون إعادة تصميم هيكل الحكومة" تركز بشكل كبير على "إعادة ترتيب السياسات المالية والنقدية لبناء صرح لانتعاش اقتصادي"، وفقا لقناة جيو الباكستانية.

وبينما وصف مجلس تسهيل الاستثمار الخاص بأنه استراتيجية للإنعاش الاقتصادي، قال إن المجلس سيركز على الزراعة والمناجم والمعادن والإنتاج الدفاعي وتكنولوجيا المعلومات.

وردا على سؤال، قال رئيس الوزراء كاكار إن حكومته المؤقتة لديها "بيئة عمل ممتازة" مع الجيش وإنهما يعملان معا على الإنتعاش الاقتصادي.