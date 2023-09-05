 الرئيس السيسي: الصين سمحت بإنجاب أكثر من طفل بعد سيطرتها على النمو السكاني

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تجربة دولة الصين في التعامل مع قضية الزيادة السكانية.

وقال خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم الثلاثاء، إن الصين بدأت العمل على برنامجها السكاني في 1968، في حين وافقت على السماح بإنجاب أكثر من طفل في 2017.

وأضاف أن الصين أقدمت على هذه الخطوة، بعدما حققت نجاحا في برنامجها، وسيطرت على النمو السكاني، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تراجعا في النمو السكاني للمرة الأولى في تاريخ الصين الحديث.

ولفت إلى أن الوصول لهذا الأمر استغرق عدة سنوات، هي نفسها المدة التي أطلقت فيها الدولة المصرية برنامجها.

وتابع: «الصين قدرت تنفذ برنامجها وإحنا محتاجين نقدر ننفذ البرنامج.. الموضوع مش وعي بس.. ممكن المواطن يبقى عارف إن العدد كبير لكن يقول مجتش عليّا».

ولفت إلى أن هذا المواطن لا يدرك تأثير الزيادة السكانية على أسرته سواء الصغيرة أو الكبيرة (الدولة).

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

يأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.