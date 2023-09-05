محافظ كفر الشيخ ينعى عاملين توفيا خلال العمل بمحطة صرف صحي في بيلا

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، عبد الله عبد الفتاح طه غازي 47 عاما، مقيم الديبة التابعة لمركز بيلا، وأحمد محمد المعصراوي 36 عاما، مقيم بقرية حازق التابعة لمركز بيلا، من العاملين بمنطقة مياه بيلا، حيث وافتهما المنية اليوم الثلاثاء أثناء عملهما داخل محطة الصرف الصحي في بيلا.

وكلف محافظ كفر الشيخ، جمال سطور رئيس مركز ومدينة بيلا بالانتقال إلى مستشفى بيلا المركزي؛ لمتابعة إنهاء تصاريح الدفن وإنهاء جميع الإجراءات.

وقدم محافظ كفر الشيخ، العزاء لأسر الضحايا، داعيا أن يتغمدهما الله برحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.