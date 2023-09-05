خبير اقتصادي بالبنك المركزي الأوروبي: هناك بعض التخفيف في تضخم أسعار السلع والخدمات

يقول كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن هناك "بعض التخفيف" في تضخم أسعار السلع والخدمات، وأن نمو الأسعار التابع لذلك، سيستمر في التباطؤ.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن لين القول: "تشمل بعض التخمينات بشأن الصيف، احتمالية أن نستمر في أن نشهد تضخما قويا للغاية في الخدمات، بما يشمل الخروج من الطلب الذي مازال قويا على السياحة في العديد من الدول".

وأضاف: "لا يزال تضخم الخدمات كبيرا، ولكن حقيقة أن هناك بعض التخفيف، كما أعتقد، تساعد في الحد من هذه الرواية".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن "التضخم يتوقف عند نسبة 5.3% بشكل عام، ولا يزال يعد مرتفعا، ولكن من حيث البحث عن إشارات للزخم وإشارات لتغيير الاتجاه ، فأنا أرغب في أن أؤكد أن هناك بعض التخفيف في تضخم أسعار السلع وتضخم الخدمات.. نتوقع أن نشهد تراجع هذا التضخم الأساسي المعروف طوال فترة الخريف".