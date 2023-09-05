شولتس يشيد بقوة قطاع الصناعة الألماني خلال تفقده معرض السيارات بميونخ

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال افتتاح معرض ميونخ الدولي للسيارات، اليوم الثلاثاء، بالقدرة الابتكارية لشركات صناعة السيارات وشركات مستلزمات السيارات الألمانية.

وفي إشارة إلى شركات صناعة السيارات الصينية العديدة التي ظهرت المعرض لأول مرة وتسعى إلى إيجاد موطئ قدم في ألمانيا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "ليس هناك شك في القدرة التنافسية لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا".

وأضاف شولتس أن "العطلة الأسبوعية أوضحت لي بشكل شخصي تماما أن الركض جميل غير أن ركوب السيارات أفضل لبعض المسافات".

كان شولتس سقط أثناء الركض مطلع الأسبوع وحدثت له إصابة في الوجه وظهر حاليا وهو يرتدي عصابة سوداء على عينه اليمنى.

وبعد حفل الافتتاح، بدأ شولتس جولة لمدة ساعتين عبر قاعات المعرض للاطلاع على الابتكارات ولاسيما ابتكارات شركات صناعة السيارات الألمانية وشركات مستلزمات السيارات، وخلا برنامج شولتس من زيارة الشركات الصينية باستثناء شركة كاتل التي لها مصنع في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا.

من جانبها، أعربت رئيسة اتحاد شركات صناعة السيارات الألمانية (في دي ايه) هيلديجارد مولر عن قلقها على ألمانيا كمقر اقتصادي وقلقها حيال الانتقال التدريجي للاستثمارات إلى الخارج، وقالت مولر:"نريد أن نستثمر هنا. لكن يجب أن تكون الظروف مهيأة"، لكنها رأت أن الضرائب والرسوم وأسعار الطاقة لم تعد قادرة على المنافسة على الصعيد الدولي. كما شكت مولر من كثرة اللوائح الصادرة سواء من برلين أو بروكسل.

وقالت مولر إن الولايات المتحدة والصين في المقابل تدعمان شركاتيهما وتطلقان العنان للقوى الاستثمارية عبر تقليل البيروقراطية وإتاحة قدر أكبر من الحرية التكنولوجية.