 بيطري الوادي الجديد ينفذ قافلة في الفرافرة - بوابة الشروق
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بيطري الوادي الجديد ينفذ قافلة في الفرافرة

عمرو بحر
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 1:42 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 1:42 م

أعلن الدكتور عصام الكومي مدير مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، تنفيذ فاعليات القافلة الطبية البيطرية المجانية التي نفذها أطباء إدارة الفرافرة البيطرية، مؤكدا علاج حالات هزال وفقدان شهية وحالات باطنة، وطفيليات ورش أبقار ضد الطفيليات لـ٢٤٢ رأس ابقار وجاموس، وإجراء كشف وسحب عينات من 150 طائرا لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بربوع المحافظة.

وأشار الكومي، إلى أن القافلة شملت لقاءات إرشادية توعوية لمربي الثروة الحيوانية شملت أهمية التحصينات الوقائية وخطورة الأمراض الوبائية، في إطار دور مديرية الطب البيطري في المحافظة على الثروة الحيوانية.

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