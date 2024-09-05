مجلة أمريكية: إيران توافق على صفقة فدية بعد هجوم إلكتروني ضخم

ذكرت مجلة "بوليتكو" الأمريكية، أن إيران اضطرت للموافقة على صفقة فدية بملايين الدولارات بعد هجوم إلكتروني ضخم ضربها الشهر الماضي وهدد استقرار نظامها المصرفي.

ونقلت "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة قولها إن شركة إيرانية دفعت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من نشر بيانات الحسابات الفردية مما يصل إلى 20 بنكا محليا، في أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد.

وقالت المصادر إن مجموعة تعرف باسم "إر ليكس"، التي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الهجوم.

ويُقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت بيانات الحساب الشخصي وبطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على شبكة الإنترنت المظلم ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقا على مبلغ أصغر.

وأوضحت المصادر، أن النظام الإيراني ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفا من أن تؤدي سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يتعرض لضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد.

ولم تعترف إيران أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

ووجه المرشد الأعلى الإيراني رسالة مشفرة في أعقاب الهجوم، ألقى فيها باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في "نشر الخوف بين شعبنا"، دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم.

وقالت مصادر مطلعة على الهجوم لـ"بوليتيكو" إن "إر ليكس" لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ولا إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية.