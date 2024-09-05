أول حزمة تبرع بها الاتحاد الأوروبي من لقاح جدري القرود تصل الكونغو

من المقرر أن تصل الحزمة الأولى التي تضم 100 ألف جرعة من لقاح جدري القرود (إم بوكس) الذي تبرعت به المفوضية الأوروبية للدول المتضررة، جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس.

وجاء في بيان صحفي أن المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء تعهدوا بتقديم 566 ألفا و500 جرعة تقريبا في جهود لوقف انتشار الفيروس.

وقالت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس "نعلم من جائحة كوفيد-19 أنه لا يمكننا مكافحة التهديدات الصحية مثل إم بوكس ، إلا من خلال العمل معا والتضامن العالمي عبر الحدود".

وتعتزم بروكسل دعم الدول المتضررة في الكفاح ضد المرض بنحو 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) في الشهور المقبلة وأرسلت خبيرين في علم الأوبئة للمنطقة.