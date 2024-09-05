في حادثة أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، أقدمت البحرية الأمريكية على إعفاء قائد مدمرة "يو إس إس جون ماكين" من مهامه، بعد أشهر من انتشار صورة له وهو يطلق النار من بندقية بوضع خاطئ، حيث كان مثبتا على البندقية منظار مكبر بصورة معكوسة.

وأفادت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن البحرية الأمريكية أعلنت في بيان لها أن القائد كاميرون ياست أقيل مؤخرا من منصبه "بسبب فقدان الثقة في قدرته على قيادة المدمرة الموجهة بالصواريخ"، دون الخوض في التفاصيل.

- الخطأ الذي أثار السخرية

نُشرت صورة القائد "كاميرون ياست" في أبريل الماضي على الحساب الرسمي للبحرية الأمريكية على منصة إنستجرام، وهو يصوب بندقيته بشكل خاطئ. التعليق المصاحب للصورة كان يشير إلى الاستعداد العسكري: "من خلال المشاركة في تدريب إطلاق النار، وإجراء الصيانة، واختبار نقاء الوقود، والمشاركة في مهام البحر والمرساة، فإن البحرية الأمريكية مستعدة دائمًا للخدمة والحماية". إلا أن المستخدمين سرعان ما أشاروا إلى أن المنظار مثبت بشكل معكوس، ما أدى إلى سخرية كبيرة عبر الإنترنت.

وأشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا بعد ذلك إلى الإعداد غير السليم للبندقية، وفي نفس الوقت تقريباً الذي نشرت فيه البحرية الصورة، شارك مشاة البحرية، على حسابهم على موقع X، صورة مماثلة لأحد أعضائها وهو يطلق النار من بندقية بالتكوين الصحيح، وأعطوها تعليقاً يقول "صورة واضحة للرؤية".

التداعيات والانتقادات

في نفس الوقت الذي نُشرت فيه صورة "ياست"، قام مشاة البحرية الأمريكية بنشر صورة أخرى لأحد أعضائها وهو يطلق النار بالطريقة الصحيحة، مرفقين تعليقاً ساخراً: "صورة واضحة للرؤية". وسرعان ما تزايدت الانتقادات تجاه البحرية، ما دفعها إلى حذف المنشور وكتابة تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي تعترف فيه بالخطأ وتعلن عن تقديم تدريب إضافي.

في النهاية حذفت البحرية المنشور الذي يظهر فيه ياست، وكتبت في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكراً لكم على الإشارة إلى خطأ منظار البندقية في المنشور السابق تمت إزالة الصورة حتى اكتمال التعليمات العسكرية الإضافية"، حسبما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

البحرية الأمريكية تتخذ إجراءات

في تصريح نشرته شبكة "فوكس نيوز"، أعلنت البحرية الأمريكية يوم الأربعاء إقالة القائد "كاميرون ياست" بسبب "فقدان الثقة في قدرته على قيادة المدمرة"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الحادثة. وتم استبدال "ياست" مؤقتاً بالكابتن "أليسون كريستي"، نائب قائد سرب المدمرات 21، والذي يشارك حالياً في مهام حماية حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" الموجودة في منطقة الخليج.

الدور الحالي للمدمرة "يو إس إس جون ماكين"

تقوم السفينة الحربية "يو إس إس جون ماكين" حاليا بدور مهم في حماية حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" في الشرق الأوسط. وقد تم إرسال هذه القوة البحرية ضمن خطة لدعم إسرائيل ضد أي هجمات محتملة من إيران أو دول أخرى، خاصة في ظل النزاع الدائر في قطاع غزة.

وقال مسئولون عسكريون إن البنتاغون أرسل حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط لتكون في وضع الاستجابة في حال احتاجت إسرائيل إلى المساعدة في صد هجوم من إيران أو دول أخرى، إذا حدث مثل هذا الأمر، وذلك بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة.

من هو القائد "كاميرون ياست"؟

يُذكر أن "ياست" من مواليد مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي، وقد حصل على عدد من الجوائز العسكرية، بما في ذلك "ميدالية الخدمة الدفاعية المتميزة"، و"ميدالية تقدير البحرية ومشاة البحرية" (ثلاث مرات)، و"ميدالية الإنجاز من البحرية ومشاة البحرية" (مرتين).