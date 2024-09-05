الأمم المتحدة: سوريا لا تقدم معلومات كافية حول برنامج الأسلحة الكيميائية

قال نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشئون نزع السلاح أديجي إيبو، اليوم، إن الحكومة السورية لم تقدم معلومات كافية ودقيقة حول برنامج الأسلحة الكيميائية.

جاء ذلك في كلمة له بجلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي، لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وأشار إيبو إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في مايو الماضي.

وأضاف أن وفد المنظمة طلب توضيحاً إضافياً من الإدارة السورية بشأن العينات المأخوذة.

وذكر إيبو، أن الوفد وجد أن سوريا لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة بعد ذلك غير كافية، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابع أن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه، وأنه يوجد حاليًا نحو 19 نشاطًا مختلفًا للأمر ذاته.

وأوضح أنه "بحسب وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الإدارة السورية لا تقدم معلومات كافية ودقيقة حول برنامج الأسلحة الكيميائية".

ودعا إيبو، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى العمل بشكل موحد.

وشدد على أنه يجب على الأعضاء إظهار أنهم لن يقبلوا استخدام الأسلحة الكيميائية.