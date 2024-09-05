محافظ مطروح يناقش مع وزارة الزراعة خطط تنمية الثروة الزراعية والحيوانية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفدا من الزراعة يضم رؤساء المراكز والبحوث الزراعية والبيطرية؛ للوقوف على أرض الواقع للحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية وتنميتها.

وناقش محافظ مطروح مع وفد وزارة الزراعة عددا من الموضوعات والمقترحات لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية والحفاظ عليها بمطروح مع ما تتميز به من منتجات، حيث تم التأكيد على أنه سيتم توريد تقاوي القمح والشعير مبكراً لمزارعي مطروح، مع بدء موسم الأمطار، وحصر المزارعين والمساحات المستحقة للأسمدة.

كما تم مناقشة زيارة الوفد لمزارع التين والزيتون والوقوف على المشاكل لوضع حلول عاجلة وكيفية الوقاية من الآفات، حيث يعد التين والزيتون من المحاصيل الرئيسية بالمحافظة بمساحة 62 ألف فدان تين، و51 ألف فدان زيتون، مع توجيه فريق عمل متكامل، حيث تم أخذ عينات من التين للوقوف على التصنيف لآفة والتشخيص النهائي للإصابة، مع وضع توصيات بمبيدات معينة للمكافحة.

كذلك التأكيد على أهمية العمل على الاستغلال الاقتصادي الأمثل ورفع القيمة المضافة لمنتجات التين والزيتون والنخيل، وأهمية التسويق الجيد وإقامة مزيد من المعارض ومساعدة المزارعين والتوعية والتثقيف، والعمل على تخريج كوادر تعليمية متخصصة ومؤهله للعمل في مجال هذه الزراعات وتنميتها والصناعات القائمة عليها، كذلك أهمية الاستفادة من النباتات العطرية والطبية بالمحافظة والتوسعة في زراعتها، وكذلك الزراعات الرعوية وأهميتها كعلف للثروة الحيوانية وتنميتها. كذلك استعراض جهود التعاون في مكافحة سوسة النخيل خاصة معمل التريكو جراما لمكافحة سوسة النخيل في سيوة بدعم محافظ مطروح، وبالتعاون مع مديرية الزراعة.

كما تم تناول مشكلة ملوحة التربة والمياه، وإجراء البحوث اللازمة، لمواجهة ملوحة التربة والمياه في بعض المناطق. كما تم مناقشة أهمية تطوير ورفع كفاءة محطة البحوث الزراعية لخدمة أهالي مطروح وتحقيق العائد الاقتصادي منها والتي تقع على مساحة 23 فدانا بمنطقة القصر، كذلك أهمية العمل على تطوير وحدة الميكنة الزراعية بمطروح مع إرسال فريق لمراجعة الوحدة ودعمها بالآلات والميكنة الزراعية لدعم المزارعين.

واستعراض وفد وزارة الزراعة جهود رعاية الثروة الحيوانية مع الكشف البيطري، والفحص والعلاج خلال القافلة البيطرية والإرشادية على مدار يومين بقريتي القصر وفوكة.