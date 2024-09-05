قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهكما إن روسيا تدعم المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد استبعاد الرئيس الحالي جو بايدن من السباق الانتخابي.

وبحسب فضائية «روسيا اليوم»، أكد بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، في فلاديفوستوك، اليوم الخميس، أن «الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي خيار الشعب الأمريكي».

وأضاف متهكمًا: «كنا سابقا اخترنا الرئيس الحالي جو بايدن كمرشح مفضل، وهو الآن قام بدوره باختيار نائبته كاميلا هاريس لخلافته في الترشح، لهذا فنحن أيضا سنختارها».

وواصل: «ضحكتها معدية، وتعطي انطباعا بأن (كل شيء على ما يرام)، لهذا فنحن سنحول اختيارنا نحوها».

وأمس الأربعاء، قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، نقلا عن مصادر لها، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم اتهام روسيا بالتأثير على الانتخابات الأمريكية.

وأعلنت وزارتا الخزانة والعدل الأمريكيتان عن فرض عقوبات على عدة أفراد وكيانات روسية على خلفية «جهود رامية لتأثير خبيث» تستهدف انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت العدل الأمريكية في بيان إنها أمرت بإيقاف 32 نطاقا، بينها «RT»، وهذه النطاقات «تستخدم في حملات تأثير خبيث خارجي بتوجيه من الحكومة الروسية».

ونوه المدعي العام ميريك بي. غارلاند، أن «الدائرة المقربة من (الرئيس) الروسي فلاديمير بوتين وجهت شركات العلاقات العامة الروسية بترويج معلومات مضللة وروايات مدعومة من الدولة في إطار حملة للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024».