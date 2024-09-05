 البحرية البريطانية: مقتل بحار إثر سقوط مروحية في القنال الإنجليزي - بوابة الشروق
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البحرية البريطانية: مقتل بحار إثر سقوط مروحية في القنال الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 9:33 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 9:33 م

لقي أحد أفراد البحرية الملكية البريطانية حتفه إُثرسقوط مروحية في القنال الإنجليزي خلال تدريب طيران ليلي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن وزارة الدفاع قولها اليوم الخميس، إنه كان هناك طاقمن من ثلاثة أفراد على متن المروحية وقت وقوع الحادث وتم إنقاذ اثنين منهم ونقلهما إلى المستشفى.

وأفادت البحرية الملكية بأن المروحية، وهي طراز ميرلين، تحطمت قبالة ساحل دورست ليلة الأربعاء خلال تدريبات مع حاملة الطائرات إتش إم إس كوين إليزابيث.

وتجري السلطات تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

وتم إبلاغ عائلة المتوفى، الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه.

وغرد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر موقع إكس للتواصل الاجتماعي: "شعرت بحزن عميق لدى سماعي نبأ الوفاة المأساوية لأحد أفراد البحرية الملكية." وأعرب عن مواساته لعائلة المتوفي وأحبائه.

ووصف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي النبأ بأنه "مروع".


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